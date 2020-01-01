Большое кино: ТОП-5 шикарных фильмов Даррена Аронофски

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Фильмы Даррена Аронофски /Flickr

В студенческие годы, учась режиссуре в обсерватории Американского института киноискусства, в 90-ых Даррен Аронофски снял несколько короткометражек. А вот ступил на тропу полнометражного кино он в 1995-ом, начав работу над Пи, за который в итоге получил несколько кинопремий. После этого пошли новые картины, благодаря которым Аронофски закрепил себя, как постановщик искусных триллеров, часто делающий упор на сюрреализм. Последний его фильм вышел в 2017-ом и носит он название мама!, а вот какой станет следующим - пока неизвестно.

12-го февраля 2020-го года Даррену Аронофски исполнился 51 год.

Даррен Аронофски /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных фильмов Даррена Аронофски.

Черный лебедь (2010)

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Зрелищный психологический триллер о приме балетного театра, карьера которого внезапно оказывается под угрозой, ведь у нее появляется конкурентка. Она может отобрать у нее ведущие партии, а их противостояние лишь усиливается со временем.

Реквием по мечте (2000)

Культовая лента Аронофски, рассказывающая о людях, страдающих от разного рода зависимости. Конечно, в центре сюжета - именно наркозависимость, разрушающая жизни главных героев, а главное - отбирающая у них все, что могло бы помочь на пути к мечте.

мама! (2017)

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Главные герои - семейная пара, которые должно обустраивали семейное гнездо и теперь наконец-то могут расслабиться. Но не тут-то было, ведь в их доме появляется незваный гость, просящий приюта. И это будет лишь началом ужасов, которые будут сводить героев с ума.

Рестлер (2008)

Рэнди был звездой реслинга в 80-ых, но однажды прямо на матче получил инфаркт. Теперь путь на ринг для него заказан, но попытки начать новую жизнь оказываются еще более безуспешными. И тогда он решил попробовать вернуться в спорт, рискуя всем, что у него есть.

Ной (2014)

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Экранизация библейского сюжета, которая не пересказывает его слово в слово, но дает необычную интерпретацию. Здесь праведному Ною предстоит не только спасти свою семью и тварей, но и защититься от людей, которые прознали о его действиях.

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