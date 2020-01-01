Большое кино: ТОП-5 гениальных фильмов Дэвида Линча

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Фильмы Дэвида Линча /Flickr

Режиссер Дэвид Линч начал работу над своей первой полнометражной картиной Голова-ластик еще в 1971-ом году, однако из-за разного рода трудностей вышла она лишь спустя шесть лет. Лента сразу же продемонстрировала режиссерский почерк автора и его отстраненность от голливудского мейнстрима. Он успешно продолжил свою карьеру, а уже в 1990-ых на ТВ стартовал его сериал под названием Твин Пикс, который со временем обрел статус культового и даже был продолжен в 2017-ом. Сейчас же за его плечами множество фильмов, которые принято считать настоящей классикой Голливуда. В 2019-ом ему была присуждена премия Оскар за выдающийся вклад в кинематограф.

20 января 2020-го года Дэвиду Линчу исполнилось 74 года.

Дэвид Линч /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 гениальных фильмов Дэвида Линча.

Малхолланд Драйв (2001)

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История о девушке, которая потеряла память после автокатастрофы. Она увидела рекламный плакат фильма, взяла себе имя главной актрисы и уехала строить новую жизнь в Голливуд. Но таинственные загадки, касающиеся прошлого, не перестают преследовать ее.

Простая история (1999)

Главный герой - Элвин Стрейт, мужчина, которому уже стукнуло 73. Он живет в маленьком городке с больной дочерью, а, узнав, что его брат пережил сердечный приступ, решает отправиться к нему через два штата, купив для этого газонокосилку.

Твин Пикс: Сквозь огонь (1992)

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Лента-приквел к культовому одноименному сериалу Дэвида Линча и Марка Фроста. На этот раз история расскажет о событиях, предшествующих тому, что было в сериале. В Твин Пиксе все тот же идеальный фасад, за которым скрываются тайны, страсти и пороки людей. И одной из таких его жительниц стала школьница Лора Палмер.

Человек-слон (1980)

Правдивая и печальная лента о человеке, жившем в 19-ом веке, которого звали Джон Меррик. Он страдал от болезни, в результате которой происходит деформация тела. И однажды его заметил молодой хирург, профессиональный интерес которого был сменен состраданием, ведь Меррик оказался еще и интеллектуально развитым и духовным человеком.

Синий бархат (1986)

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В центре сюжета - молодой человек по имени Джеффри, который, узнав, что его отец болеет, оставил учебу в колледже и приехал на родину. И там его ждала череда приключений, начавшаяся довольно необычно - он нашел человеческое ухо и отдал его в полицию.

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