Джиму Керри - 58: ТОП-5 самых необычных фильмов с ним

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Джим Керри /Getty Images

Сегодня, 17 января, легендарному голливудскому актеру и комику, обладателю Золотого Глобуса, звезде первоклассных комедий Джиму Керри исполнилось 58 лет.

В возрасте пятнадцати лет Джим выступил в комедийном клубе в Торонто, но его дебют оказался безуспешным, в отличие от повторного раза в 1979-ом году. После того он стал успешным комедиантом, пародировал знаменитостей и снимался для ТВ. Дебют Керри на большом экране состоялся в 1983-ем году в фильме Резиновое лицо, а уже спустя два года исполнил первую главную роль в Однажды укушенном. Он продолжил строить карьеру актера, а в 90-ых также у него появилось собственное шоу. Сейчас за его плечами огромное количество самых разных ролей, однако в фильмографии Джима все же доминируют комедийные персонажи. Долгое время он не появлялся на экранах, однако вернулся в строй с сериалом Шучу, второй сезон которого выйдет в феврале этого года, а также в том же месяце на больших экранах состоится премьера фильма Соник в кино, где Керри сыграл злодея Роботика.

Джим Керри /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 самых необычных фильмов с Джимом Керри, где он вышел за рамки комедийных героев и все равно покорил зрителей.

Роковое число 23 (2006)

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Главный герой - сотрудник службы отлова животных, который однажды начинает читать загадочный роман о числе 23. И с тех пор оно начинает преследовать его везде. Тогда ему кажется, что он повторяет судьбу главного героя книги, а значит, что нужно совершить то, что было совершенно на страницах.

Я люблю тебя, Филлип Моррис (2008)

Мужчина по имени Стивен Рассел является хорошим, любящим мужем и образцовым отцом. Но дело в том, что он совершил одну аферу, в результате чего загремел в техасскую тюрьму. И там он до беспамятства влюбился в другого заключенного.

Пипец 2 (2013)

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Супергерои в реальном мире - какие они? Школьник под прозвищем Пипец, сработавшийся в тандеме с юной девочкой Убивашкой, уже стал примером для многих и даже разобрался с преступниками. Но таких, как они, много, и подтверждением тому является команда жесткого Полковника Америка, с которыми вместе они теперь будут работать.

Вечное сияние чистого разума (2004)

Каждый день на электричке до работы, а после - назад, домой. Такой унылой и серой жизнью живет грустный Джоэл. Но в один день он решается поехать в другую сторону, к морю, а по пути назад знакомиться с девушкой, понимая, что между ними очень много всего общего. И вскоре он поймет, что на самом деле знал ее достаточно близко.

Шоу Трумана (1998)

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Великолепное кино, где в центре сюжета - молодой человек по имени Труман. Он дружелюбен, его знают все соседи, а жизнь, хоть обычна, но весьма красочна и приятна. Вот только что, если вдруг окажется, что мир, в котором он живет - это сериал, где все в декорациях, а люди вокруг являются лишь актерами?

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