Крису Року - 55: ТОП-5 ярких комедий с его участием

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Крис Рок /Getty Images

Сегодня, 7 февраля, знаменитый американский комик, актер, сценарист, режиссер и звезда множества фильмов Крис Рок отметил свой юбилей - ему исполнилось 55 лет.

Свою карьеру он начал со стендап-комедии, довольно быстро став одним из лучших в жанре. Уже в 1980-ых он стал актером большого кино, начав с небольших ролей, но постепенно двигаясь к центральным героям. В конце 90-ых у него появилось собственное шоу на ТВ, а предложений сняться в кино стало появляться все больше. Сейчас на его счету масса лент разных жанров, но в основном - комедийных. А уже в мае этого года выйдет хоррор Пила: Спираль, в котором он сыграл главную роль вместе с Сэмюэлом Л. Джексоном.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов с Крисом Роком.

Одноклассники (2010)

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Яркая картина о друзьях, которые после выпускного долго не виделись, ведь все разъехались и строили по-новому свою жизнь. Когда-то они были победители чемпионата по баскетболу, а теперь собираются вместе, чтобы почтить память умершего тренера. И эта встреча станет для них особенной, ведь уезжать из родного города не захочется никому.

Неделя до… (2018)

В центре сюжета - двое мужчин, которых объединяет лишь то, что их дети решили пожениться. И только за неделю до свадьбы они объединяются, чтобы общими усилиями сделать финальные штрихи в подготовке к церемонии и празднованию.

Смерть на похоронах (2010)

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Черная комедия о семействе, собравшемся на похоронах их патриарха. Вот только грустно от этого точно не будет. Ну, по крайней мере, зрителю. Ведь все они хранят свои скелеты в шкафах, которые вот-вот покажутся, а к тому же еще и возникает подозрение, что здесь замешан криминал.

Все или ничего (2005)

Пол Кру - профессиональный и звездный футболист, который однажды попался за вождением в нетрезвом виде. И все сложилось так, что он оказался за решеткой! И это удача для начальника тюрьмы, ведь он как раз решил организовать футбольный матч, желая привлечь к нему Пола. А взамен пообещав тому немного урезать срок.

Чего ждать, когда ждешь ребенка (2012)

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Это история о пяти парах, каждая из которых, как не сложно догадаться, ожидает пополнения в семье. А уж после им придется познать все радости жизни с новорожденными. И в этой комедии отличный звездный актерский состав, которые играют разных, но привлекательных для зрителя героев.

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