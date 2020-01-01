ТОП-5 новых фильмов с Кристианом Бэйлом, которые стоит посмотреть

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Свежие фильмы с Кристианом Бэйлом /Flickr

Популярный голливудский актер Кристиан Бэйл начал карьеру в девятилетнем возрасте с театральной сцены, а всемирную известность он получил, снявшись в 1987-ом году в фильме Империя солнца от Стивена Спилберга. С тех пор он активно продолжает свой путь, а на его счету огромное количество ролей - от комедий и супергероики до драм и биографеских лент. Кроме этого, он неоднократно сбрасывал и набирал вес перед съемками, в 2011-ом получил Оскар за участие в фильме Боец, но получал еще три номинации на эту премию. В 2019-ом вышел фильм Форд против Феррари, где он перевоплотился в знаменитого гонщика Кена Майлза, а в 2021-ом выйдет блокбастер Тор 3: Гром и молния, где Бэйл, по слухам, сыграет злодея.

30 января 2019-го года Кристиану Бэйлу исполнилось 46 лет.

Кристиан Бэйл /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных свежих фильмов с Кристианом Бэйлом.

Игра на понижение (2015)

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Реальная история о нескольких людях, которые еще задолго до мирового кризиса 2008-го года смогли, вне зависимости друг от друга, его предсказать. И это помогло им не прогореть, а наоборот - неплохо заработать.

Обещание (2016)

В самом начале Первой мировой войны, когда Османская империя потерпела крах, студент-медик Микаэль Богосян собирался развивать медицину на юге Турции, оказавшись проездом в Константинополе. Туда же прибыл и один корреспондент, а связывало их одно - чувства к девушке Анне. Но их соперничество не длилось долго, ведь Империя начала преследовать национальные меньшинства, а они хотели выжить и рассказать миру правду.

Недруги (2017)

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Капитан Блокер ненавидел индейцев и видел в каждом из них своего врага. Однажды ему было поручено вести через земли, где обитают вражеские племена, одного вождя. И там по дороге он встретил вдову, детей которой убили команчи. И эта встреча много изменила в нем.

Власть (2018)

Биографическая лента о человеке, который смог изменить ход истории, будучи теневым игроком. Он работал с несколькими американскими президентами, убеждал людей, имел доступ к высшим уровням власти. И зовут этого человека Дик Чейни.

Ford против Ferrari (2019)

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В середине 1960-ых компания Ford наняла одного автомобильного конструктора Кэррола Шелби, чтобы тот разработал спорткар, который сможет конкурировать с Ferrari. И он вместе с гонщиком Кеном Майлзом бросили вызов всем вокруг и самим себе, чтобы совершить революцию.

Ранее сообщалось о том, что режиссеру Дэвиду Линчу исполнилось 74 года