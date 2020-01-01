Памяти Алана Рикмана: ТОП-5 его лучших образов в кино

Поделись







Алан Рикман /Getty Images

Знаменитый британский актер Алан Рикман начал свою актерскую с театральных подмостков, однако быстро добрался до большого кино, ста одной из главных его звезд в короткие сроки. Он сыграл немало потрясающих ролей, а также покорял зрителей своим голосом, который считали лучшим в Британии.

14-го января 2016-го года Алан Рикман ушел из жизни из-за рака поджелудочной железы в возрасте 69 лет. 21-го февраля 2020-го ему могло исполниться 74 года.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших ролей Алана Рикмана в кино.

Полковник Брэндон - Разум и чувства (1995)

Разум и чувства /Кадр из фильма

Читай также: ТОП-5 лучших ролей в кино Хита Леджера

В этой потрясающей картине о жизни и любви и двух сестер, название которой говорит само за себя, Рикман предстал в неожиданной для себя образе - он сыграл романтичного и благородного полковника, который оказался в любовном треугольнике и мире интриг со сплетнями.

Риши - Парфюмер: История одного убийцы (2006)

Парфюмер: История одного убийцы /Кадр из фильма

Экранизация знаменитого романа о парфюмере, собиравшем запахи с женщин, убивая их, не обошлась без таланта Алана Рикмана. Он отлично вжился в роль Риши - человека, с высоким интеллектом, который был чуть ли не единственным, кто понимал, какого именно убийцу он преследует.

Северус Снейп - Гарри Поттер (2001 - 2011)

Поттериана /Кадр из фильма

Читай также: ТОП-5 фантастических фильмов для всей семьи

Возможно, это самая популярная роль Рикмана в его карьере, потому что к ней он возвращался в каждом фильме Поттерианы. Но не только поэтому - ему удалось сыграть строгого, злого и, как кажется местами, ненавидящего профессора по зельеваренью. Но его герой раскрывался все больше и больше с каждым фильмом вплоть до самой кульминации его истории, которая однозначно поразила всех фанатов серии.

Ганс Грубер - Крепкий орешек (1988)

Крепкий орешек /Кадр из фильма

В культовом боевике с Брюсом Уиллисом тогда еще малоизвестный Рикман перевоплотился в главного злодея, лидера террористической организации. Он сыграл немца так, что никто не заметил подмены, а каждый его взгляд, каждая фраза, каждый поступок настолько впечатлили зрителей, что актер молниеносно стал звездой мирового масштаба.

Алекс Хьюз - Снежный пирог (2006)

Снежный пирог /Кадр из фильма

Читай также: ТОП-5 потрясающих драм 2019 года

Недооцененная и малобюджетная драма привлекает внимание своим актерским составом, ведь помимо Рикмана здесь главные роли сыграли Сигурни Уивер и Кэри-Энн Мосс. Алан же воплотил на экране героя со сложной судьбой, отсидевшего несколько лет за решеткой за убийство. И эта история трогает, а также впечатляет своим сюжетом.

Ранее сообщалось о том, что из жизни ушел американский актер Кирк Дуглас