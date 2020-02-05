Умер актер Кирк Дуглас: ТОП-5 фильмов с легендой Голливуда

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Умер Кирк Дуглас /Flickr

В Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет ушел из жизни легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа. "Для мира он был легендой, актером золотой эпохи кино, дожившим до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и идеалам, в которые он верил, задавала стандарты, к которым мы все смогли стремиться", - написал его сын в своем Instagram.

Дуглас-старший прошел через Вторую мировую войну, а, вернувшись на родину, стал участвовать во всевозможных спектаклях, постановках, съемках и передачах. Уже в 1946-ом году он впервые появился на большом экране в ленте Странная любовь Марты Айверс, изначально закрепившись на несколько лет в качестве актера второго плана. Но 1949-ый стал для Кирка переломным - он снялся в драме Чемпион и получил номинацию на Оскар, а в 50-ых стал самым востребованным актером Голливуда. Свою заветную почетную статуэтку он получил лишь в 1996-ом за вклад в развитие кинематографа. На его счету было 95 ролей в кино и на телевидении.

Умер Кирк Дуглас /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших фильмов с Кирком Дугласом.

Тропы славы (1957)

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Уже два года союзники пытаются изменить ход Первой мировой войны. Начальник корпуса приказал атаковать вражескую наступающую позицию, но провал этой операции был очевиден с самого начала. Однако после завершения атаки генерал приказал расстрелять за трусость троих солдат, которых пытается теперь защитить от произвола полковник Дэкс.

Спартак (1960)

Культовая картина Стэнли Кубрика о гладиаторе по имени Спартак, а также о его любимой женщине Варинии и римском полковнике Крассе. Но в центре сюжета - переломные исторические события, когда Спартак организовал восстание рабов.

Туз в рукаве (1951)

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Главный герой - журналист, который из-за пьянства потерял работу в крупной газете и переехал в провинцию, где хотел заново начать карьеру. Но неудачи продолжают его преследовать, пока он не находит новую, вроде бы как огромную сенсацию.

Жажда жизни (1956)

Биографическая лента о великом художнике Винсенте Ван Гоге, перебравшемся в Париж после смерти своего отца. Там он присоединился к импрессионистам и познакомился с художником Полем Гогеном, с которым вместе работал, спорил и даже ссорился. И приступы безумия настигали Ван Гога все чаще.

Злые и красивые (1952)

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Безжалостный голливудский продюсер Джонатан Шилдс мог с легкостью предать любого, ведь жил он только для кино и успеха. И эта история о его взлетах и падениях, а примечательно здесь то, что хоть сам герой и выдуман, списан он был с разных людей, которые работали в Голливуде.

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