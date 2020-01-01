Умер режиссер фильма Приключения Электроника

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Ушел из жизни Константин Бромберг /Facebook

Знаменитый советский режиссер Константин Бромберг ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он снял такие культовые картины, как Приключения Электроника и Чародеи. О произошедшем сообщил в своем Facebook журналист и постановщик Михаил Идов. Причины смерти пока неизвестны.

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"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг… В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил", - написал Михаил.

Константин Бромберг родился в Харькове в 1939-ом году, а свою кинодеятельность начал в 1968-ом. На его счету также ленты Длинный день Кости Павлюкова, У меня есть лев и Быть настоящим трубачом. Кроме своих культовых картин он также работал над киножурналом Ералаш, написав несколько сюжетов для него. В 1990-ых он переехал жить в США, однако режиссурой больше не занимался.

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