Умерла Анна Карина: ТОП-5 фильмов с великой французской актрисой

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Анна Карина /Flickr

В субботу, 14 декабря, в Париже ушла из жизни одна из величайших и самых знаменитых французских актрис Анна Карина. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Ей было 79 лет.

Анна Карина /Getty Images

Анна Карина была настоящей иконой новой волны французского кинематографа, а также музой культового режиссера Жана-Люка Годара, фильмы которого и принесли ей мировую славу. В последний раз Анна появлялась на экранах в главной роли в ленте Виктория, которую сама же и сняла в 2008-ом году.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших фильмов с Анной Кариной.

Банда аутсайдеров (1964)

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Культовая картина, в честь которой Квентин Тарантино назвал свою киностудию. В центре сюжета - двое молодых людей и одна девушка. Они испытывают друг к другу чувства, знакомятся с искусством, развлекаются, а также решают совершить ограбление.

Жить своей жизнью (1962)

Трогательная и увлекательная история об одной женщине, которая приехала покорять столицу Франции. Но судьба оказалась не на нее стороне, и она очутилась на задворках этого города.

Женщина есть женщина (1961)

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Анжела - обычная красивая женщина, которая хочет обзавестись потомством, в отличие от ее мужа. И для того, чтобы ее любимый передумал, она решается на хитрую манипуляцию, в которую втягивает друга их семьи.

Безумный Пьеро (1965)

Легендарность, знаменитые сцены и невероятный актерский дуэт Анны Карины и Жана-Пьера Бельмондо - все это в этом фильме о мужчине и няне его ребенка, которые вместе решают сбежать, оставив позади всю жизнь и забрав деньги мафии. Их преследует полиция и они скрываются на острове, где их отношения проходят испытания на прочность.

Альфавиль (1965)

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Частный детектив, живущий на Земле, должен отыскать одного профессора, из-за которого существует угроза инопланетного вторжения. Тот давно сбежал с нашей планеты и вдалеке от нее основал тоталитарное общество, которое управляется электронным Альфа-мозгом.

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