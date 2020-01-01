Вспоминаем классику: ТОП-5 прекрасных фильмов французской новой волны

Поделись







Французская новая волна /Flickr

За всю историю было множество различных течений, волн и эпох мирового кинематографа. В этот раз мы предлагаем вспомнить французскую новую волну, которая существовала в 1950-60-ых годах. Тогда киноделы отказались от привычного повествования и исчерпавшего себя стиля съемки, а молодые режиссеры экспериментировали и прибегали к радикальным приемам. Так и родилось одно из самых прекрасных и влиятельных течений в киноискусстве.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов французской новой волны.

На последнем дыхании (1960)

Читай также: ТОП-5 шикарных фильмов в жанре неонуар

Первая полнометражная лента Жана-Люка Годара, рассказывающая о прожигателе жизни Мишеле Пуакаре, который ворует машины и мало думает о последствиях, не считаясь ни с кем. По дороге в Париж он убивает полицейского, с чего лишь началась череда его неприятностей.

Четыреста ударов (1959)

История двенадцатилетнего Антуана, который является трудным подростком, ведь его мать занята своими делами, отчим - слабохарактерный человек, а учитель постоянно его наказывает. И тогда вместе со своим другом Антуан сбегает из дома.

Безумный Пьеро (1965)

Читай также: ТОП-5 лучших фильмов с Анной Кариной

Потрясающая картина с Жаном-Полем Бельмондо и Анной Кариной, в центре сюжета которой - мужчина и няня его ребенка, которые решают сбежать на автомобиле, который забит под завязку деньгами бандитов. За ними следует мафия и полиция, они сжигают машину и поселяются на безлюдном острове. Но что-то в их отношениях вдруг пошло не так.

Хиросима, моя любовь (1959)

Этот трогательный фильм повествует о нелегких отношениях французской актрисы и японского архитектора, которые длились очень недолго.Они находятся в послевоенной Хиросиме, а каждого из них преследуют призраки прошлого.

Банда аутсайдеров (1964)

Читай также: ТОП-5 криминальных фильмов

Артур и Франц - двое друзей, которые посетили курсы английского языка, где они и познакомились с очаровательной девушкой Одиль. Теперь втроем они начинают проводить все свое время, а однажды парни уговаривают девушку принять участие в вооруженном ограблении.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые можно смотреть после тяжелого дня