Брэдли Куперу - 45: ТОП-5 шикарных фильмов с ним

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Брэдли Купер /Getty Images

Сегодня, 5 января, знаменитый голливудский актер и режиссер, обладатель премий Грэмми и BAFTA, номинант на Оскар Брэдли Купер отметил свой юбилей - ему исполнилось 45 лет.

Карьера Купера началась с сериалов, среди которых были Закон и Порядок, а также Секс в большом городе. Чуть позже он начал играть второстепенные роли в большом кино, но первую волну настоящей славы он получил в 2009-ом году, когда сыграл в Мальчишнике в Вегасе и в Обещать - не значит жениться. Сразу после ему стали предлагать главные роли в крупных проектах и Брэдли с бешеной скоростью стал одним из самых востребованных и популярных актеров Голливуда. Сейчас он является частью киновселенной Marvel, параллельно развивается в качестве режиссера, а также продолжает сниматься. Одними из следующих фильмов с ним станут Стражи Галактики 3 и Аллея Кошмаров.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов с Брэдли Купером.

Звезда родилась (2018)

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Успешный режиссерский дебют Купера, где он сам же сыграл главную роль вместе с Леди Гагой. На выходе - отличная драма с крепким сюжетом, рассказывающим историю несчастной любви, а также мощное музыкальное сопровождение, ведь немаловажным остается то, что песня Shallow - один из главных саундтреков, как минимум, десятилетия.

Мой парень - псих (2012)

В центре сюжета - бывший школьный преподаватель Пит, который оказался в психушке. Выйдя оттуда, он решил помириться с женой, но та добилась через суд запрета на приближение. Но эта картина не такая уж и грустная, ведь Питу суждено познакомиться с необычной девушкой по имени Тиффани, которая не просто внесет красок в его жизнь, но перевернет в ней все с ног на голову.

Наркокурьер (2018)

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Голливудский старичок Клинт Иствуд все еще может работать не несколько фронтов, доказывая это, снимая фильмы с завидной частотой и продолжая появляться на больших экранах лично. В этот раз он сыграл одинокого старика, который плохо ладит с родными, начавшего карьеру курьера в наркобизнесе. А вот Брэдли Купер здесь исполнил роль агента управления по борьбе с наркотиками.

Шеф Адам Джонс (2015)

Сейчас главный герой потерял все, что имел, из-за своих пагубных пристрастий. А вот раньше у него был собственный ресторан в Париже, который пользовался немалой популярностью. И теперь ему приходится начинать все с нуля, чтобы дойти хотя бы трех звезд.

Снайпер (2014)

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Еще одна лента от Иствуда, в которой показана реальная история морского котика, служившего в Ираке снайпером. Он был рекордсменом по количеству убийств и его называли дьяволом. Но война разрушает жизни даже тех, кто одерживает победу.

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