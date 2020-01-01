Мэлу Гибсону - 64: ТОП-5 отличных свежих фильмов с ним

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Мэл Гибсон /Getty Images

Сегодня, 3 января, всемирно известному голливудскому актеру, режиссеру и продюсеру, обладателю премий Оскар и Золотой Глобус Мэлу Гибсону исполнилось 64 года.

Карьера Гибсона началась в конце 70-ых годов прошлого столетия, а первая известность к нему пришла после того, как он исполнил главную роль в уже ставшем культовым фильме Безумный Макс. Это дало ему большой толчок, ведь он стал все чаще и чаще сниматься в кино, играя зачастую центральных персонажей. Кроме этого, на счету Мэла несколько фильмов, которые он снял сам и продолжает практиковать себя в режиссуре до сих пор. В средине 2000-ых он брал паузу в несколько лет, не появляясь на больших экранах, однако в 2010-ых вернулся в строй и сыграл в нескольких картинах, продолжая свою карьеру по сегодняшний день.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 недавних фильмов с Мэлом Гибсоном.

Закатать в асфальт (2018)

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Двое напарников однажды остаются отстраненными от дел, ведь все узнали о том, как они жестоким образом выбивали признание из подозреваемого. И тогда бывшим копам не остается ничего, кроме того, как встать на сторону тех, с кем они раньше боролись.

Игры разумов (2018)

Джеймс Мюррей - профессор из Оксфорда, который в средине 19-го века в Англии писал первый английский словарь в истории. Но ему нужна была помощь и поддержка, которой он заручился от доктора Уильяма Майнера, находящего в то время в психиатрической клинике для особо опасных преступников.

Неудержимые 3 (2014)

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Боевик с легендарными актерами о мужской команде крутых парней, которым под силу многие опаснейшие задания. Но теперь на их пути становится человек, который когда-то был у истоков их коллектива. И последнее их дело может стать самых масштабным и самым сложным.

Кровный отец (2015)

Главный герой - бывший заключенный, который много выпивал и практически не участвовал в воспитании собственной дочери. Но девушка уже выросла и теперь вынуждена обратиться за помощью к горе-отцу, ведь близких у нее больше нет, а неприятности, в которые она попала, довольно-таки большие.

Здравствуй, папа, Новый год! 2 (2017)

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Дасти и Брэд, которые являются своим детям отцом и отчимом, вроде как справляются и уже планируют устроить идеальные рождественские праздники. Но кто бы мог подумать, что заявившиеся в гости их отцы, которые совсем не похожи друг на друга, смогут разрушить их хрупкий мир и поставить все под угрозу.

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