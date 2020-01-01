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ТОП-5 фильмов, с которыми можно отдохнуть от праздничной суеты

Хорошие фильмы для хорошего отдыха
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Фильмы, которые отвлекают от новогодней суматохи
Фильмы, которые отвлекают от новогодней суматохи
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net поздравляет всех наших читателей с Новым 2020-ым годом! Мы искренне желаем вам всех благ, счастья, удачи и, конечно же, добрых и счастливых дней, а также исполнения всех желаний в новом десятилетии. Вся суматоха уже позади (хотя не стоит забывать о грядущих праздниках), а значит, что нужно обязательно расслабиться, но не расставаться с новогодним настроением и атмосферой. И сделать это можно с фильмами, которые мы собрали для вас в этой подборке.

  1. Здравствуй, папа, Новый год 2 (2017)

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Главные герои - Дасти и Брэд хотят быть лучшими отцом и отчимом своим детям, поэтому решают организовать идеальный праздник. Но их примирение, которое, к слову, очень хрупкое, оказывается под угрозой. Ведь приезжают их отцы, которые уж очень разные. И теперь любое неверное слово или движение может стать причиной хаоса.

  1. Убойное Рождество Гарольда и Кумара (2011)

Эта известная парочка уже много лет не попадала в приключения, а один из них и вовсе уже стал примерным мужем. Но в канун Рождества они снова встречаются и снова умудряются вляпаться в невероятную историю, начавшуюся со срыва праздника.

  1. Плохой Санта (2003)

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Все Санта Клаусы, работающие в торговых центрах и на мероприятиях, хоть как-то похожи друг на друге. Но только не Уилли, ведь мало того, что у него криминальное прошлое, он много пьет и ведет развратную жизнь, но вместе со своим напарником он планирует крупное ограбление. Вот только на его пути встает мальчишка, который поверил, что Уилли - настоящий Санта.

  1. Рождество на двоих (2019)

Новая картина с Эмилией Кларк, которая здесь сыграла работницу магазина праздничных товаров. Она любит выпить и уже не слишком заморачивается по поводу своей жизни. Но одно знакомство способно изменить ее жизнь, ведь любовь иногда может творить чудеса.

  1. Новогодний корпоратив (2016)

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Комедия с огромным количеством звездных актеров, в которой история разворачивается в филиале одной крупной компании, который вот-вот закроют. И тогда его глава решает устроить грандиозную праздничную вечеринку, которая должна помочь удержать одного крупного клиента. Но никто не знает, во что все это выльется.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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