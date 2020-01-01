ТОП-5 лучших мультфильмов 2019 года

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Отличные мультфильмы 2019-го года /Flickr

Не только отличными игровыми фильмами был богат 2019-ый год, но и анимационными лентами от самых разных студий, которые из года в год радуют и взрослых, и маленьких зрителей. Мы увидели возвращение горячо любимых персонажей, а также новых, которые успели покорить весь мир. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 лучших мультфильмов ушедшего 2019-го года, которые стоит посмотреть.

Холодное сердце 2

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Сиквел одного из самых кассовых мультфильмов в истории с потрясающими песнями и интересной историей. На этот раз сюжет рассказывает о том, как герои покидают королевство Эренделл, чтобы отправиться в путешествие на север, где они смогут раскрыть множество тайн.

Эверест

Большой и пушистый зверь, именуемый в народе Йети, сбежал из лаборатории и скрылся в одном из домов большого города. И ему повезло, ведь там его нашла милая девочка Лу, которая поможет ему добраться домой - на вершину Эвереста.

История игрушек 4

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Ковбой Вуди, Баз Лайтер, тираннозавр Рекс, спиралька - эти и многие другие игрушки уже живут у своей новой хозяйки, которой предстоит пройти через первый день в школе. И там она обзаводится еще одной игрушкой. И всем им придется отправиться в долгое и увлекательное путешествие, которое станет прощальным для всей истории.

Клаус

Мультфильм от Netflix, вдохнувший новую жизнь в историю празднования Рождества. В центре сюжета - разбалованный сын владельца почтовой империи, которого отправили в забытый Богом город на севере. Там ему нужно обработать 6000 писем. Но их никто никому не шлет, а весь город погряз во вражде. Однако многое может измениться после встречи с молчаливым лесным отшельником по имени Клаус, создающим игрушки.

Как приручить дракона 3

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Викинги и драконы уже давно живут в гармонии и, казалось бы, ничто не может помешать или навредить их союзу. Но Дневная Фурия, появившаяся внезапно в жизни главных героев, все меняет. И теперь им придется побороться с охотником, который хочет смерти всех драконов.

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