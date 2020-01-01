Кинопремьеры: Рождество и украинское фэнтези

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Кинопремьеры недели /Flickr

Первые фильмы 2020-го года выходят на широкие экраны Украины почти сразу же с его наступлением. Уже со 2-го января можно сходить в кинотеатры на европейские картины, на мультфильмы, на украинское фэнтези и на отличную праздничную ленту.

Счастливого Рождества

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Новая комедия с Эмилией Кларк, в центре сюжета которой - девушка, которая плюнула на свою жизнь, пристрастилась к выпивке и шла по наклонной плоскости. Но лишь одно знакомство в праздничную пору смогло все поменять.

Кафе желаний

Главный герой - немолодой мужчина Виктор, жизнь которого была насыщена ранее, а теперь она совсем не радужна. Но его сын подарил ему возможность воспользоваться услугами компании, которая в точности воспроизводит события из прошлого. И он выбрал снова встретить свою любовь.

Адская хоругвь, или Казацкое Рождество

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Украинская фэнтезийная картина об украинских казаках, которые никогда не появлялись после смерти в преисподней. И тогда Дьявол решил поспорить с апостолом Петром, что сможет поймать самого смелого из них, которого зовут Семен. Но все ли так просто?

Он и она

Реми и Мелани не могут найти любовь даже в Париже, а ко всему этому у них целые букеты психологических проблем. Разочарование ходит за ними по пятам, но они никогда не встречали друг друга. И, возможно, что пришло время для судьбоносного знакомства.

Красные туфельки и семь гномов

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Знакомая многим история о Белоснежке и семи гномах на этот раз показано совсем иначе. Вражда главной героини с ведьмой началась из-за украденных туфелек, поэтому теперь колдунья обязательно найдет возможность отомстить девушке.

А потом ты танцевали

Парень по имени Мераб живет в Грузии и с самого детства он занимался танцами. Но однажды в его ансамбле появляется такой же талантливый танцор Ираклий, к которому его внезапно начинает тянуть. Но эти чувства могут поставить под угрозу все, что есть у Мераба.

Ранее сообщалось о том, что названы кинозвезды с самыми большими гонорарами в истории