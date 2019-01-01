ТОП-5 классных фильмов, которые приблизят праздники
Наверняка, вся эта праздничная суматоха уже постепенно начинает заполнять вашу жизнь, если еще не заполнила ее полностью. Но важно не только готовить подарки, выбирать, чем накрывать стол, и строить прочие планы. Нужно ведь еще и получать дозу правильного настроения. Именно поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти фильмов, которые сделают праздники еще ближе и наполнят ими ваш дом.
- Старый Новый Год (2011)
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Жизнь в больших городах перед важными праздниками (а особенно - рождественскими и новогодними) всегда кипит. Люди готовятся вовсю, а некоторые даже принимают судьбоносные решения. И эта яркая и уютная лента как раз и рассказывает несколько подобных историй, которые переплетаются между собой в огромном мегаполисе.
- Добро пожаловать или соседям вход воспрещен (2006)
Один житель маленького городка решил создать непросто праздничную сказку, украсив свой дом яркими огоньками, а сделать иллюминацию, которую можно будет увидеть из космоса. Такое масштабное зрелище может быть по истине впечатляющим, но вот только как на это отреагируют соседи?
- Новая рождественская сказка (1988)
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Самодовольный и черствый магнат Фрэнк Кросс никого и ничего не любит, кроме своих материальных богатств. Даже на праздники ему просто наплевать, да и он сам может их кому-угодно испортить. Но однажды его перевоспитанием займутся призраки прошлого, настоящего и будущего.
- Секретная служба Санта Клауса (2011)
Знаменитый Санта Клаус каждый год развозит подарки миллионам детей по всему миру. И все это ему удается всего-то за одну ночь! Наверняка, многих из нас интересовало, как все это происходит? И если вы из этого числа, то эта прекрасная анимационная лента для вас.
- Очень плохие мамочки 2 (2017)
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Комедия о трех мамочках, которые уже доказали, что они самостоятельные и независимые. И вот на носу уже праздники, а значит, что нужно приложить все силы, чтобы все было идеально. Но как бы не так! Ведь внезапно в гости приезжают их же родительницы, которые уверены, что они все знают и умеют лучше.
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