ТОП-5 классных фильмов, которые приблизят праздники

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Фильмы, приближающие праздники /Flickr

Наверняка, вся эта праздничная суматоха уже постепенно начинает заполнять вашу жизнь, если еще не заполнила ее полностью. Но важно не только готовить подарки, выбирать, чем накрывать стол, и строить прочие планы. Нужно ведь еще и получать дозу правильного настроения. Именно поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти фильмов, которые сделают праздники еще ближе и наполнят ими ваш дом.

Старый Новый Год (2011)

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Жизнь в больших городах перед важными праздниками (а особенно - рождественскими и новогодними) всегда кипит. Люди готовятся вовсю, а некоторые даже принимают судьбоносные решения. И эта яркая и уютная лента как раз и рассказывает несколько подобных историй, которые переплетаются между собой в огромном мегаполисе.

Добро пожаловать или соседям вход воспрещен (2006)

Один житель маленького городка решил создать непросто праздничную сказку, украсив свой дом яркими огоньками, а сделать иллюминацию, которую можно будет увидеть из космоса. Такое масштабное зрелище может быть по истине впечатляющим, но вот только как на это отреагируют соседи?

Новая рождественская сказка (1988)

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Самодовольный и черствый магнат Фрэнк Кросс никого и ничего не любит, кроме своих материальных богатств. Даже на праздники ему просто наплевать, да и он сам может их кому-угодно испортить. Но однажды его перевоспитанием займутся призраки прошлого, настоящего и будущего.

Секретная служба Санта Клауса (2011)

Знаменитый Санта Клаус каждый год развозит подарки миллионам детей по всему миру. И все это ему удается всего-то за одну ночь! Наверняка, многих из нас интересовало, как все это происходит? И если вы из этого числа, то эта прекрасная анимационная лента для вас.

Очень плохие мамочки 2 (2017)

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Комедия о трех мамочках, которые уже доказали, что они самостоятельные и независимые. И вот на носу уже праздники, а значит, что нужно приложить все силы, чтобы все было идеально. Но как бы не так! Ведь внезапно в гости приезжают их же родительницы, которые уверены, что они все знают и умеют лучше.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые зарядят праздничным настроением