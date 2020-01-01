"Люблю Украину": Рэпер FACE прокомментировал скандал с сыном Порошенко

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FACE /instagram.com/facepublicenemy

Популярный российский рэпер FACE, попавший недавно в центр скандала вместе с сыном Петра Порошенко, который вышел к нему на сцену в Лондоне, прокомментировал данный инцидент. Исполнитель записал видеообращение к слушателям и к СМИ.

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Артист подчеркнул, что не ожидал того, что все это перерастет в международный скандал. Он рассказал, что перед выступлением его оповестили, что в зале находится сын Порошенко, однако он этому не уделил особого внимания. "Но мне все равно, кто чей сын. Президент или дворник - я ко всем отношусь с одинаковым уважением", - отметил музыкант.

"Я так часто делаю, вытягиваю людей на сцену и даю им микрофон, чтобы они спели часть песни. Фразу "русские в Лондоне!" я кричал от себя, а парень кричал только слова моей песни", - рассказал Face, сообщив, что любит свою страну и нацию, а также о том, что очень любит Украину.

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Кроме этого, Иван (наст. имя рэпера - прим. ред.) вспомнил, что сын Порошенко был выпившим, поэтому, когда прыгнул на сцену во второй раз, стал кричать: "Я сын Порошенко! Давай поговорим после концерта!". Однако из-за позднего времени суток и усталости Face не стал встречаться с ним.

"Он нормальный парень! Хватит травить пацана", - подытожил рэпер.

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