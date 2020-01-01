Ставшую порноактрисой дочь Спилберга арестовали за насилие

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Стивен Спилберг и его дочь Микаэла /Flickr

Приемная 23-летняя дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла, которая совсем недавно объявила о начале карьеры порноактрисы, была арестована за домашнее насилие в субботу, 29 февраля. Об этом сообщает Fox News.

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Девушку задержала полиция в городе Нэшвилл, а ее 47-летний жених Чак Панков подтвердил информацию. Однако, как он заявил, никто не пострадал, а произошедшее было всего лишь недоразумением.

Известно также, что Микаэла Спилберг провела в полицейском участке пол дня, после чего была выпущена под залог размером в одну тысячу долларов.

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