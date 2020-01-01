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Ставшую порноактрисой дочь Спилберга арестовали за насилие

Микаэлу Спилберг задержала полиции
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Стивен Спилберг и его дочь Микаэла
Стивен Спилберг и его дочь Микаэла
/Flickr

Приемная 23-летняя дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла, которая совсем недавно объявила о начале карьеры порноактрисы, была арестована за домашнее насилие в субботу, 29 февраля. Об этом сообщает Fox News.

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Девушку задержала полиция в городе Нэшвилл, а ее 47-летний жених Чак Панков подтвердил информацию. Однако, как он заявил, никто не пострадал, а произошедшее было всего лишь недоразумением.

Известно также, что Микаэла Спилберг провела в полицейском участке пол дня, после чего была выпущена под залог размером в одну тысячу долларов.

Ранее сообщалось о том, что суд обнародовал шокирующие SMS Джонни Деппа

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Стивен Спилберг Микаэла Спилберг порноактриса дочь Спилберга скандал арестовали Все теги
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