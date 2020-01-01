"Извлечь выгоду из тела": Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

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Стивен Спилберг /Getty Images

Микаэла Спилберг, 23-летняя дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга, откровенно призналась в бседе с The Sun, что она начинает карьеру актрисы порнографических фильмов. Своим родителям она уже сообщила о данном решении и, по ее словам, они были заинтригованы, но не расстроились.

Микаэла Спилберг /instagram.com/vandal_princess/

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Микаэла рассказала, что намерена стать финансово независимой, а также заявила, что ее тело - это лишь ее жизнь и доход. "Я устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела, и, честно говоря, я устала от того, что меня убеждают ненавидеть свое тело. А еще я просто устала работать изо дня в день, это не приносило мне душевного спокойствия", - призналась дочь режиссера.

Микаэла Спилберг /instagram.com/vandal_princess/

Однако она все же подчеркнула, что не намерена сниматься в откровенных роликах с партнерами. "Я не хочу делать ничего, кроме сольных вещей, так как чувствую, что это стало бы нарушением моих персональных границ", - добавила Микаэла, отметив, что уже подобрала псевдоним - Sugar Star.

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