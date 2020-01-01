"Утопить и сжечь Эмбер": Суд обнародовал шокирующие SMS Джонни Деппа

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

Скандальная судебная тяжба между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжает только набирать обороты. Совсем недавно были опубликованы записи, подтверждающие, что Херд избивала Деппа, а теперь в суде зачитали шокирующие SMS, которые Депп адресовал другу (тоже актеру) Полу Беттани. Их текст передает Daily Mail.

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Сообщается, что адвокаты актрисы зачитали переписку Деппа, где он грозился убить бывшую жену. "Утопить, а затем сжечь Эмбер…Я ***** [изнасилую] ее сгоревший труп после этого, чтобы убедиться, что она мертва", - писал Депп.

Джонни Депп /Getty Images

В следующий сообщениях актер пообещал другу завязать с употреблением разных веществ. "Ужасно, дружище... Не ел несколько дней... Порошки... Полбутылки виски, тысяча рэд буллов с водкой, таблетки, две бутылки шампанского на самолете, а в итоге что", - гласит текст SMS, в котором Джонни Депп добавил, что кричал на окружающих людей и оскорблял их матом.

Известно, что представители Джонни Деппа отвергают все обвинения.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп подал в суд на британское издание за клевету