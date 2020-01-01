Джонни Депп подал в суд на британское издание за клевету

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Джонни Депп /Getty Images

Голливудский актер Джонни Депп негативно отреагировал на статью о нем в британском таблоиде The Sun и решил подать на них в суд за клевету. Об этом сообщает издание Mirror.

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Статья называлась Как Дж.К. Роулинг может быть "по-настоящему счастливой", утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме Фантастические твари и где они обитают? и написал ее редактор Дэн Вуттон. Именно на него и издателей подал иск актер. Первое слушание прошло в среду в Верхов суде Англии.

Адвокат Деппа Дэвид Шерборн, что слова об избиении жены были удалены из статьи в интернете чуть позже. Однако следующее заседание все же состоится 23-го марта, когда суд изучит показание обеих сторон.

Напомним, что в фильмах Фантастические Твари Джонни Депп играет злодея Грин-де-Вальда. Предыдущая часть вышла в 2018-ом, а следующая увидит свет в 2021-ом.

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