"Будет гнить в тюрьме": Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

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Харви Вайнштейн /Getty Images

Скандальные дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна после семи недель судебных заседаний дошли до одного из своих финалов. Его признали виновным по двум обвинениям из пяти: изнасилование третьей степени и сексуальные домогательства первой степени.

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Первое дело - сотрудницы шоу Подиум Мириам Хэйли, которую Вайнштейн изнасиловал в 2006-ом году в апартаментах в Сиохо, а другое - стилистки Джессики Манн, которую он насиловал 18 марта 2013 года в отеле Double Tree на Манхэттене. А вот в хищническом сексуальном поведении, за которое продюсеру светил пожизненный срок, его признали невиновным.

Харви Вайнштейн /Getty Images

После вердикта суда присяжных Вайнштейна должны были доставить в следственную тюрьму, где он должен ожидать приговора от судьи (ему могут дать до 25 лет тюремного заключения). В пути он пожаловался на здоровье и его отправили в медицинский центр. Суд состоится 11-го марта. Сам же он своей вины не признал. "Но ведь я невиновен", - прошептал он во время объявления решения суда присяжных.

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Многие звезды высказались произошедшем. Обвиняемая его актриса Роуз МакГоун заявила, что "на сей раз он поймет, что ты чувствуешь, когда власть берет тебя за горло". "Он будет гнить в тюрьме, как того и заслуживает, а мы начнем процесс исцеления", - ответила актриса Мира Сорвино, отказавшая Харви Вайнштейну при домогательствах. Глава Ассоциации актеров Гэбриэлль Картерис заявила, что "свершилось правосудие".

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