"Теряю контроль": Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа

Поделись







Эмбер Херд и Джонни Депп /Getty Images

Знаменитый актер Джонни Депп предоставил записи разговоров со своей экс-супругой Эмбер Херд, которые оказались слитыми в Сеть. По ним можно сделать вывод, что она и вправду била Деппа, как он заявлял ранее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читай также: Отец Эмбер Херд хотел убить Джонни Деппа

В разговоре актриса призналась, что применяла силу к бывшему супругу, и заявила, что не может гарантировать, что это не повторится снова. "Господи, я иногда становлюсь такой злой, что просто теряю контроль. Я могу обещать, что сделаю все, чтобы измениться. Я обещаю. Я больше не буду требовать развода", - сказала Херд. В свою очередь Депп ответил ей, что любит и хочет быть хорошим мужем.

Эмбер Херд и Джонни Депп /Getty Images

В других записях передан спор о том, била ли Эмбер на самом деле Деппа. "Я не буду драться с тобой. Ты ударила меня прошлой ночью. Я уехал вчера, чтобы ты успокоилась. Любимая, я уже говорил тебе, что дико боюсь, что когда-нибудь такие поступки закончится преступлением", - заявил Джонни Депп за записи, которая датируется 2015-ым годом. Ответ Херд не заставил себя долго ждать: "Я жалею, что я не дала тебе пощечину, но я била тебя, ну, не избивала… Я не знаю, как так я на самом деле двинула рукой, но ты же в порядке, я не причинила тебе боли, я не сильно тебя ударила… Ты такой ребенок, Джонни, повзрослей!".

Читай также: Фанаты потребовали уволить Эмбер Херд из Аквамена 2

Кроме этого, выяснилось, что актриса смеялась над своих экс-мужем из-за того, что он убегал от нее в то время, когда она бросала в него вещи. "То, что я швырялась кастрюлями и сковородками, не значит, что ты не можешь прийти и постучаться ко мне в дверь…", - призналась в слитом разговоре Херд.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца