"Семья была нездоровой": Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца
Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон два года назад впервые заявила о том, что ее мать убила их отца, так как это было вынужденным решением. Теперь же кинозвезда решила подробно рассказать о случившемся в 1991-ом году, когда ей было 15 лет.
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По словам актрисы, ее отец пришел домой ночью в сильной алкогольном опьянении, прихватив с собой пистолет. "Моя мама и я были в моей комнате и жались к двери, потому что он пытался выбить ее. Он сделал шаг назад и просто трижды выстрелил в дверь. Ни одна пуля не попала в нас, и это просто чудо. Но с целью самообороны моя мама решила устранить эту угрозу", - призналась Терон.
"Это была довольно безнадежная ситуация, в которой застряла наша семья. Каждый день непредсказуем, когда ты живешь с алкоголиком, и это чувство остается с тобой внутри на всю жизнь. Я думаю, что наша семья была нездоровой.", - резюмировала актриса в интервью.
Напомним, что уже 13-го февраля 2020-го в прокат выйдет фильм Скандал (Секс-бомба), в котором Шарлиз Терон сыграла одну из главных ролей.
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