"Перешел на угрозы": Отец Эмбер Херд хотел убить Джонни Деппа

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

Совсем недавно стало известно о том, что суд Джонни Деппа с его экс-супругой Эмбер Херд отложили на шесть месяцев, но кинозвезды продолжают выдвигать друг другу обвинения. Теперь же владелец компании, обслуживающей автомобили экс-супругов, Дэвид Киллаки заявил, что отец актрисы угрожал расправой Деппу.

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Дэвид официально оформил свои претензии к семье Херд, связанные с тем, что после бракоразводного процесса Эмбер была раздражительной и агрессивной, а также не хотела ему платить за проделанную работу, заявляя, что все расходы должен покрыть именно Джонни, так как из-за него у нее нет денег.

Эмбер Херд с отцом /Getty Images

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Кроме этого, за дочь заступился еще и отец, который также, по словам Киллаки, высказался не двузначно: "Он сначала оскорблял, а после перешел на угрозы. Он хотел, чтобы я передал все эти слова Деппу. Мистер Герд обвинял Джонни, что тот испортил карьеру его девочке, и что он должен поплатиться за это".

В заявлении Дэвид привел в пример и слова мистера Херда: "Я из Техаса, а мужик из Техаса всегда носит при себе кольт и Джонни встретится с ним в конце концов".

Напомним, что последним вышедшим на данный момент фильмом с Джонни Деппом является Во все тяжкое (Профессор).

Ранее сообщалось о том, что звезды фильма Покидая Неверленд подали в суд на Майкла Джексона