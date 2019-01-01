Звезды фильма Покидая Неверленд подали в суд на Майкла Джексона

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Майкл Джексон /Getty Images

В 2017-ом году двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак подали в суд заявление на Фонд наследия Майкла Джексона, обвинив поп-короля в сексуальном насилии, а также в растлении малолетних (коими они являлись на момент совершенного, по их словам, преступления). Однако тогда суд отклонил иск из-за сроков давности, однако правки в соответствующих законах штата Калифорния позволили им повторно обратиться в суд.

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак /instagram.com/james.safechuck

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Робсон и Сейфчак рассказали всему миру историю о том, как Джексон домогался их у себя дома, в скандальном фильме Покидая Неверленд, который вышел в начале 2019-го года. Теперь пострадавшие намерены довести дело до конца, а первые слушания начнутся уже в ближайшие дни. Какое решение вынесет суд присяжных, можно будет узнать сразу после заседаний.

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