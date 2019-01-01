"У него поехала крыша": Элтон Джон рассказал о сумасшествии Майкла Джексона

Поделись







Элтон Джон /Getty Images

Британский музыкант Элтон Джон 15-го октября выпустил в Великобритании свои мемуары, которые называются Я, Элтон Джон. В книге помимо самых разных эпизодов из его жизни артист вспомнил и о дружбе с Джоном Ленноном, Фредди Меркьюри и Майклом Джексоном. Королю поп-музыки и дружбе с ним он даже посвятил целую главу.

Майкл Джексон /Getty Images

Читай также: ТОП-5 интересных фактов и самых известных клипов Майкла Джексона

Джон поведал, что знал Джексона с 13 или 14 лет, и назвал его самым удивительным человеком в мире, который оставался ребенком, и который в один момент отстранился от реальности, как это случилось и с Элвисом Пресли. Элтон считает, что психические болезни у того могли развиться из-за медпрепаратов, которые он принимал по рецепту. Музыкант признался, что Майклу было тяжело находиться среди взрослых, а на одной из его вечеринок он пропал из толпы. Как оказалось, Джексон игрался с сыном домработницы.

"В последние годы жизни Джексона, встречаясь с ним, я постоянно думал о том, что бедный парень сошел с ума, у него поехала крыша. И это вовсе не метафора. Он был действительно психически болен. Это грустно, но ему невозможно было помочь", - подчеркнул Элтон Джон.

Ранее сообщалось о том, что у рэпера Снуп Дога умер новорожденный внук