"Достали разборки с Эмбер Херд": Джонни Деппа бросила возлюбленная из России

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Джонни Депп /Getty Images

Популярный голливудский актер Джонни Депп совсем недавно расстался со своей возлюбленной россиянкой Полиной Глен, которая младше его на 32 года. Пара пробыла вместе около полугода, однако причиной случившегося стали разбирательства с экс-женой Деппа Эмбер Херд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полина Глен /instagram.com/polinaglen/

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По информации от инсайдера, близкого к изданию, 24-летнюю Полину достали разборки экс-супругов. "Она ненавидела внимание, которое было приковано к их с Деппом отношениям. Ей было трудно, потому что вражда с Эмбер полностью пленила Джонни. Поэтому Полина Глен решила, что сейчас не лучшее время для серьезных отношений", - сообщил источник. Стоит отметить, что недавно Глен съехала от актера из-за пристального внимания к нему со стороны журналистов.

Напомним, что Джонни Депп продолжает свою актерскую карьеру и последним на данный момент вышедшим фильмом с его участием стал Город Лжи. В будущем он появится в третьей части саги Фантастические Твари и в драме Минамата.

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