Фанаты потребовали уволить Эмбер Херд из Аквамена 2 из-за скандала с Джонни Деппом

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Эмбер Херд в роли Меры /Flickr

Скандал с разводом и обоюдными обвинениями Джонни Деппа и Эмбер Херд в насилии набрал новых оборотов. Фанаты c петицией на сайте Change.org стали требовать у студии Warner Bros лишить актрису роли Меры в продолжении кинокомикса Аквамен.

Эмбер Херд и Джонни Депп /Getty Images

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В заявление говорится, что Херд не только пыталась испортить репутацию своему экс-супругу Деппу, но и сама неоднократно избивала его, а также едва не лишила его пальца с помощью бутылки водки. "Поскольку известно, что Эмбер Херд является домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment должны уволить ее из проекта Аквамен 2. Компании не могут игнорировать страдания жертв Херд и не должны восхвалять обидчицу", - написано в петиции, которую в данный момент подписало более 37 тысяч человек.

Напомним, что актриса Эмбер Херд сыграла роль Меры в блокбастере Аквамен 2018-го года и уже утверждена на роль в сиквеле. Реакции со стороны киностудии пока не поступало.

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