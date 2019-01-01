"Бил и срывал одежду": Режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании

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Роман Полански /Getty Images

Знаменитый режиссер Роман Полански в очередной раз оказался в центре скандала. Издание Le Parisien сообщило, что французская актриса Валентина Монньер обвинила его в жестоком изнасиловании. Однако, по ее словам, случилось это аж 44 года назад.

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Монньер рассказала, что инцидент произошел на горнолыжном курорте в Швейцарии, а никаких действий она не предприняла из-за того, что боялась самого постановщика. Изначально Полански предложил ей физическую близость, на что она ответила отказом, однако чуть позже он якобы изнасиловал ее в домике, который снимала вся их компания.

"Он бил меня, срывал с меня одежду, в какой-то момент я сдалась, тогда он заставил меня поддаться целому ряду неприятных действий. На тот момент мне только-только исполнилось 18", - призналась Валентина. Она также заявила, что решила придать огласке произошедшее лишь сейчас из-за нового фильма Романа Офицер и Шпион, в котором речь идет о самом громком суде в истории Франции.

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Отметим, что Полански ничего не угрожает, так как во Франции не рассматриваются дела более чем 20-летней давности. Напомним также, что режиссер сбежал во Францию из США в 1978-ом после того, как его признали виновным в растлении 10-летней девочки.

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