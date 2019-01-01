Актер Майкл Дуглас заставлял сына раздавать наркотики на вечеринках

Поделись







Майкл и Кэмерон Дуглас /Getty Images

Сын знаменитого голливудского актера Майкла Дугласа, Кэмерон Дуглас, выпустил автобиографию Долгий путь домой, в которой рассказал о многих эпизодах из жизни. Одним из самых шокирующих его признаний было то, что отец заставлял его разносить гостям марихуаны на звездных вечеринках.

Читай также: Кира Найтли пережила нервный срыв из-за журналистов

По словам Кэмерона, это происходило, когда он был еще ребенком. "Папа говорил: "Эй, отнеси это своему дяде". И я относил. Лишь годы спустя я понял, что это было", - признался Дуглас, - "Когда я становился старше, я бродил по домам на территории комплекса, лазил по балконам и видел больше, чем должен был: красивые взрослые люди занимались тем, чем обычно и занимаются красивые взрослые люди, живущие в роскоши".

Майкл и Кэмерон Дуглас /Getty Images

Кроме этого, сын звезды поведал, что часто ходил с отцом на ранние завтраки, однако лишь по прошествии лет он понял, что тогда Майкл приходил в чувства после долгих ночных гуляний.

Читай также: Экс-супруга Реннера призналась, что актер хотел ее убить

Стоит отметить, что у Кэмерона Дугласа всегда была проблемные отношения со своим звездным отцом. Он также страдал от наркозависимости и провел семь лет в тюрьме за хранение героина.

Напомним, что одним из последних проектов при участии Майкла Дугласа стал сериал Метод Комински, второй сезон которого выходит 25-го октября.

Ранее сообщалось о том, что сына голливудского актера застрелили после убийства матери