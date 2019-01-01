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"Хотелось их убить": Кира Найтли пережила нервный срыв из-за журналистов

Актриса рассказала о начале своей карьеры
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Кира Найтли
Кира Найтли
/Getty Images

Знаменитая британская актриса Кира Найтли не так давно рассказала изданию The Telegraph шокирующие подробности о начале своей карьеры. По словам звезды, ей тяжело было переносить повышенное внимание к ее персоне от журналистов и папарацци.

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Найтли поведала, что в 2003-ем, когда она снялась в Пиратах Карибского моря, очень ценились фотографии молодых звезд, а особенно - негативного характера. Папарацци пытались заставить актеров и актрис выходить из себя и делать те вещи, которые им не свойственны.

Кира Найтли
Кира Найтли
/Getty Images

"Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе, а потом то же самое сделали со мной в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что мне хотелось их убить, а они признались, что лишь получат больше денег, если я сделаю это", - призналась Кира.

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Актриса также сообщила, что перенесла огромный стресс и нервный срыв, после чего собиралась покончить на время с карьерой, а также не сниматься больше в высокобюджетных фильмах. Сейчас же она относится к подобным выходкам со стороны журналистов не так резко.

Напомним, последним вышедшим фильмом с участием Киры Найтли стала драма Последствия, где она сыграла вместе с Александром Скарсгардом и Джейсоном Кларком.

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Кира Найтли скандал нервный срыв актриса Последствия Пираты Карибского моря Все теги
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