"Хотелось их убить": Кира Найтли пережила нервный срыв из-за журналистов

Поделись







Кира Найтли /Getty Images

Знаменитая британская актриса Кира Найтли не так давно рассказала изданию The Telegraph шокирующие подробности о начале своей карьеры. По словам звезды, ей тяжело было переносить повышенное внимание к ее персоне от журналистов и папарацци.

Читай также: Однажды в Голливуде запретили в Китае

Найтли поведала, что в 2003-ем, когда она снялась в Пиратах Карибского моря, очень ценились фотографии молодых звезд, а особенно - негативного характера. Папарацци пытались заставить актеров и актрис выходить из себя и делать те вещи, которые им не свойственны.

Кира Найтли /Getty Images

"Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе, а потом то же самое сделали со мной в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что мне хотелось их убить, а они признались, что лишь получат больше денег, если я сделаю это", - призналась Кира.

Читай также: Джаред Лето пытался сорвать съемки нового Джокера

Актриса также сообщила, что перенесла огромный стресс и нервный срыв, после чего собиралась покончить на время с карьерой, а также не сниматься больше в высокобюджетных фильмах. Сейчас же она относится к подобным выходкам со стороны журналистов не так резко.

Напомним, последним вышедшим фильмом с участием Киры Найтли стала драма Последствия, где она сыграла вместе с Александром Скарсгардом и Джейсоном Кларком.

Ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе