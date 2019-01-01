Обида и давление: Джаред Лето пытался сорвать съемки нового Джокера

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Джокер Феникса и Лето /Flickr

Знаменитый певец и голливудский актер Джаред Лето был огорчен тем фактом, что роль Джокера в новом фильме от DC не досталась ему, а обещанный сольный проект с его участием был закрыт. Издание THR сообщает, что из-за этого он пытался сорвать съемки Джокера Тодда Филлипса.

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По существующей информации, Warner обещали, что запустят в разработку фильм о злодее Джокере, в котором будет главную роль играть именно Лето, как это и было в Отряде Самоубийц. Но студия в итоге начала работу над Джокером с Хоакином Фениксом, а Джаред, в свою очередь, обращался к своему музыкальному продюсеру и агенту (который, к слову, представляет и Филлипса), чтобы те надавили на киностудию и отменили съемки фильма.

Источники утверждают, что Лето лишили роли злодея из-за поведения на съемках Отряда Самоубийц, когда он присылал коллегам крыс, пули и даже использованные презервативы. Студия Warner Bros пока никак не прокомментировала всю информацию.

Напомним, что Джокер с Хоакином Фениксом до сих пор идет в украинских кинотеатрах. Фильм уже заработал в прокате 737 миллиона долларов при бюджете в 55 млн.

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