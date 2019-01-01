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Однажды в Голливуде запретили в Китае: Итог скандала Тарантино с дочерью Брюса Ли

Фильм сняли с проката из-за жалоб Шеннон Ли
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Однажды в Голливуде
Однажды в Голливуде
/Flickr

Девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде сняли с проката в Китае за неделю до его выхода, который должен был состоятся 25-го октября. Такое решение было принято на правительственном уровне без официальных причин.

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
/Getty Images

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Однако источники все же утверждают, что на это повлияла ссора режиссера с дочерью Брюса Ли - Шеннон Ли. Ей не понравилось то, каким показал Квентин ее отца в фильме, поэтому она подала жалобу в управление по делаем кинематографа в Китае. В прокатной компании прокомментировали, что если "режиссер сможет кое-что вырезать, то фильм выпустят, как запланировано".

Сообщается, что Тарантино уже успел отреагировать на данное заявление, ответив, что не собирается ничего вырезать из своей ленты.

Ранее сообщалось о том, что в фильме Однажды в Голливуде от Тарантино обнаружили киноляп

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Однажды в Голливуде Квентин Тарантино скандал дочь Брюса Ли Брюс Ли Китай сняли с проката Все теги
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