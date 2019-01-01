Однажды в Голливуде запретили в Китае: Итог скандала Тарантино с дочерью Брюса Ли
Девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде сняли с проката в Китае за неделю до его выхода, который должен был состоятся 25-го октября. Такое решение было принято на правительственном уровне без официальных причин.
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Однако источники все же утверждают, что на это повлияла ссора режиссера с дочерью Брюса Ли - Шеннон Ли. Ей не понравилось то, каким показал Квентин ее отца в фильме, поэтому она подала жалобу в управление по делаем кинематографа в Китае. В прокатной компании прокомментировали, что если "режиссер сможет кое-что вырезать, то фильм выпустят, как запланировано".
Сообщается, что Тарантино уже успел отреагировать на данное заявление, ответив, что не собирается ничего вырезать из своей ленты.
Ранее сообщалось о том, что в фильме Однажды в Голливуде от Тарантино обнаружили киноляп