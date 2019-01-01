"Ему бы заткнуться": Конфликт дочери Брюса Ли и Тарантино набрал оборотов

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Квентин Тарантино /Flickr

Не так давно актрисa Шеннон Ли, дочь Брюса Ли, негативно высказалась в сторону Тарантино за то, что тот показал в своем новом фильме ее отца "наглым ублюдком". На пресс-конференции в Москве режиссер вспомнил об этом и заявил, что Ли действительно был заносчивым, хотя сцена и является пародийной.

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"Окей, признаю, я немного преувеличил, чуть-чуть повеселился на его счет. Эта сцена немного пародийная, - рассказал Тарантино. - Но вообще-то Брюс Ли и правда был заносчивым парнем. То, как он разговаривал в жизни - я это не выдумал, я это слышал. Вот все возмущаются, что Брюс никогда не говорил, что мог бы побить Мохаммеда Али. Но я слышал, что он это говорил! Более того, его жена Линда написала это в биографии Брюса Ли, одной из первых, которые я читал - Брюс Ли. Мужчина, которого знала только я. Он точно говорил такое."

Однажды в Голливуде /Flickr

Однако эксперты рассказали, что в биографической книге такого вовсе нет. А то, о чем рассказал постановщик, является цитатой одного из критиков. Это вызвало довольно бурную реакцию у Шеннон Ли.

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"Ему бы не помешало заткнуться. Или он мог бы извиниться и сказать, что на самом деле не знает, каким был Брюс Ли, а таковым его сделал только для своего фильма", - отреагировала Шеннон Ли. Она также подчеркнула, что Тарантино может как-угодно показывать ее отца, однако, по ее мнению, говорить, что он таким был на самом деле, нечестно.

Напомним, Однажды в Голливуде стартовал в украинском прокате 15-го августа.

Ранее сообщалось о том, что в фильме Однажды в Голливуде от Тарантино обнаружили киноляп