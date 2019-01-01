В фильме Однажды в Голливуде от Тарантино обнаружили киноляп

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Однажды в Голливуде /Flickr

Долгожданный фильм Однажды в Голливуде, который уже вышел в прокат в нескольких странах мира, успел выделиться не только самыми разными реакциями, но и тем, что в этой новинке Тарантино зрителями был обнаружен очень примечательный киноляп.

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Все дело в том, что Клифф Бут (герой Брэда Питта) носит на руке часы с кожаным ремешком. Эксперты уже успели выяснить, что данная модель аксессуара называется Citizen8118 Bullhead и выпущена она была после 1970-го года. Действие же фильма разворачивается на пороге десятилетия - в 1969-ом году.

Часы на руке Брэда Питта - киноляп в Однажды в Голливуде /Flickr

Напомним, что в украинских кинотеатрах девятая лента Тарантино Однажды в Голливуде появится уже с 15-го августа.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино завершит карьеру масштабным "суперфильмом"