Двойная трагедия: Сына голливудского актера застрелили после убийства матери

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Рон Эли /twitter.com/Doveish1

В семье знаменитого голливудского актера Рона Эли, который известен по роли Тарзана в одноименном сериалы 60-ых, произошла большая трагедия. Его жену, 62-летнюю Валери Эли, обнаружили мертвой в собственном доме 15-го октября полицейские, прибывшие на вызов из-за семейного скандала.

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Сообщается, что женщина погибла в результате нескольких ножевых ранений. Проверяя дом, сотрудники правопорядка обнаружили подозреваемого в содеянном - ее 30-летнего сына Кэмерона Эли. По заявлению Шерифа, тот представлял угрозу, из-за чего его помощники вынуждены были его застрелить. Стоит отметить, что Кэмерон пытался обвинить в убийстве отца, предварительно сообщив об этом при звонке в полицию. В данный момент ведется расследование.

Напомним, что Рон Эли сыграл главную роль в сериале Тарзан, который выходил 1966-го по 1968-ой год. Кроме этого, он сыграл во многих других фильмах, а также в 90-ых написал два романа.

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