Эштон Кутчер помог посадить в тюрьму маньяка, убившего его экс-девушку

Поделись







Эштон Кутчер в суде

Голливудский актер Эштон Кутчер в мае этого год дал показания в суде против серийного маньяка-убийцы Майкла Гаргило, который в 2001-ом году насмерть зарезал его девушку. Теперь же Голливудского Потрошителя (так его прозвали в народе) признали виновным.

Эштон Кутчер в суде

Читай также: Выход фильма Охота отменен после массовых расстрелов в США

Стоит отметить, что Гаргило убил нескольких женщин, а одна из них смогла сбежать и уцелеть в 2008-ом году. Суд Лос-Анджелеса еще не вынес официальный приговор, однако прокурор успел заверить, что преступнику грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Майкл Гаргило - Голливудский Потрошитель /Эштон Кутчер в суде

Жертвы Голливудского Потрошителя /Эштон Кутчер в суде

Эштон Кутчер в суде /Эштон Кутчер в суде

Эштон Кутчер в суде /Getty Images

Напомним, что в феврале 2001-го года Кутчер отправился к своей девушке Эшли Эллерин после просмотра премии Грэмми. Однако та не отвечала на телефонные звонки и не открыла двери, когда актер приехал. На утро ее мертвое дело было обнаружено соседкой. Эшли скончалась в результате 47 ножевых ранений.

Ранее сообщалось о том, что с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах