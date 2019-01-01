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Эштон Кутчер помог посадить в тюрьму маньяка, убившего его экс-девушку

Голливудскому Потрошителю теперь грозит смертная казнь
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Эштон Кутчер в суде
Эштон Кутчер в суде

Голливудский актер Эштон Кутчер в мае этого год дал показания в суде против серийного маньяка-убийцы Майкла Гаргило, который в 2001-ом году насмерть зарезал его девушку. Теперь же Голливудского Потрошителя (так его прозвали в народе) признали виновным.

Эштон Кутчер в суде
Эштон Кутчер в суде

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Стоит отметить, что Гаргило убил нескольких женщин, а одна из них смогла сбежать и уцелеть в 2008-ом году.  Суд Лос-Анджелеса еще не вынес официальный приговор, однако прокурор успел заверить, что преступнику грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Майкл Гаргило - Голливудский Потрошитель
Майкл Гаргило - Голливудский Потрошитель
/Эштон Кутчер в суде

Жертвы Голливудского Потрошителя
Жертвы Голливудского Потрошителя
/Эштон Кутчер в суде

Эштон Кутчер в суде
Эштон Кутчер в суде
/Эштон Кутчер в суде

Эштон Кутчер в суде
Эштон Кутчер в суде
/Getty Images

Напомним, что в феврале 2001-го года Кутчер отправился к своей девушке Эшли Эллерин после просмотра премии Грэмми. Однако та не отвечала на телефонные звонки и не открыла двери, когда актер приехал. На утро ее мертвое дело было обнаружено соседкой. Эшли скончалась в результате 47 ножевых ранений.

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Эштон Катчер Эштон Кутчер суд показания маньяк серийный убийца Голливудский потрошитель приговор убийство Все теги
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