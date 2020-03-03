Jerry Heil предсказала победу России на Евровидении и попала в скандал

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Jerry Heil /instagram.com/thejerryheil/

Популярная украинская певица и участница Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil в своем Instagram прокомментировала новость о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, написав: "Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?". Однако такое предсказание разозлило ее подписчиков.

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Фанаты певицы отметили, что некорректно поддерживать росссийскую группу в конкурсе и вовсе начал отписываться от нее. "Отписываюсь после этого поста… с теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", "Фу, Яна, что за дичь?", - написали пользователи, после чего Jerry Heil закрыла комментарии.

В своей Instagram-сторис артистка отметила, что поддерживает только украинских представителей, а также призвала не выдумывать то, чего она и не писала вовсе.

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