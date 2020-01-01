"Наказали Украину": Данилко рассказал, как Евровидение отомстило за скандал с РФ

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Андрей Данилко /Скриншот с YouTube

Популярный украинский шоумен и музыкант Андрей Данилко стал новым гостем на шоу Слава+ на YouTube. Он дал большое и откровенное интервью, в котором коснулся множества тем, в том числе и Евровидения.

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По мнению Данилко, вполне вероятным был тот факт, что жюри конкурса Евровидение отдали низкий бал Меловину, чтобы отомстить за то, что участнице от России был запрещен въезд в Украину. "За зрительским голосованием он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает - мы это видим? Или не видим. Тем более, еще был такой вариант, что специально наказали Украину - не дали ни одного балла, потому что был скандал тогда с Россией, помните? Когда они не приехали и не было трансляции. Это очень большие деньги. Типа, так наказали", - порассуждал артист.

Кроме этого, в интервью на Слава+ также обсудили формулу успеха на Евровидении, шоу Х-Фактор, личную жизнь Данилко, будущее Верки Сердючки и многое другое.

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