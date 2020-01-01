Майкл Щур раскритиковал панику из-за коронавируса и потроллил Зеленского

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

На YouTube-канале Телебачення Торонто (Телевидение Торонто) вышел новый еженедельный выпуск популярного украинского развлекательно-информационного шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром.

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В ролике за двадцать пять минут ведущие успели обговорить случившуюся панику в Украине из-за эвакуированных из Китая украинцев. В частности, раскритиковали сюжеты о коронавирусе по ТВ, а также поведение жителей Тернопольской и Хмельницкой областей, и скандал в Новых Санжарах, когда жители не пропускали автобус с людьми.

Также в выпуске присутствует юмористических сюжет, о том, кем на самом деле является президент Владимир Зеленский, как люди с помощью танцев пытаются популяризировать науку, рассказали о связи искусства и политики, о фейковых цитатах Андрея Данилко, а также опровергли недостоверную информацию о законопроекте про подростков, которая разошлась в СМИ и соцсетях.

Двадцать третий выпуск шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром уже набрал 292 тысячи просмотров, 20 тыс лайков и 1,5 тыс дизлайков. Ролик попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев ярко пошутил над Олей Поляковой, Юрием Ткачом и Лолитой