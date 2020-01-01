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"Что ты несешь?!": Майкл Щур жестко раскритиковал доктора Комаровского

В новом выпуске шоу досталось и политикам, и Комаровскому, и рэперам
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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
/Скриншот с YouTube

В Сети появился новый еженедельный выпуск информационно-развлекательного шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром. На этот раз ведущие обсудили социально-политические новости, победителя Оскара, а также досталось доктору Комаровскому, Шарию, рэперам, пиарщице и другим.

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Одной из тем ролика стало интервью Евгения Комаровского Дмитрию Гордону. Знаменитого доктора похвалили за многие его темы, касающиеся педиатрии, однако жестко раскритиковали за его высказывания о политике в беседе со знаменитым интервьюером. Он высказал свое мнение о российско-украинской войне, с которым ведущие не согласились.

Кроме этого, в свежем выпуске обсудили поездку Зеленского в Оман и расследование ее на программе Схемы от Радио Свобода, рассказали об Андрее Ермаке - новом главе ОП, заявили, что рэп-музыки стало в мире слишком много, высмеяли женщину, которая запатентовала схему разработки рекламы, а также поговорили о фильме Паразиты, который стал лауреатом премии Оскар-2020.

Помимо классического ролика на YouTube-канале Телебачення Торонто был опубликован и спецвыпуск Что не так с Шарием?. Он посвящен разоблачению Анатолия Шария.

Ранее сообщалось о том, что видеоролик с танцующим Зеленским порвал TikTok

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Майкл Щур Телебачення Торонто Доктор Комаровский Владимир Зеленский Анатолий Шарий Комаровский глава ОП Андрей Ермак тренды YouTube Все теги
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