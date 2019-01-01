Грэмми и Зал славы: Кто такой Би Би Кинг и почему Google посвятил ему Doodle

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Би Би Кинг /скриншот с YouTube

Сегодня, 16 сентября, поисковик Google представил свой новый баннер Noodle на стартовой страничке, на котором изображен Би Би Кинг - знаменитый американский гитарист, блюзмен и певец, которому в этот день могло исполниться 94 года.

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Художник Стив Спенсер и аниматор Найл Лавандерос сделали несколько иллюстраций, которые объединили в один ролик о жизни легендарного музыканта. Но чем именно прославился Би Би Кинг и какие у него заслуги? Об этом и предлагает узнать редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Ставший профессиональным фермеров Райли Би Кинг (настоящее имя артиста - прим. ред.) играл на гитаре только в свое свободное время, а чуть позже исполнял госпел-музыку в церквях. Когда он приехал в Мемфис, то стал работать на радиостанции WDIA, а слушатели прозвали его Билл Стрит Блюз Мальчик, после - Пчела Пчела, что на английском звучит как Bee Bee (Би Би).

У меня блюз не такой, как у всех. Я, конечно, пою о том, что меня волнует, но, в основном, меня вдохновляют любимые женщины. - Би Би Кинг

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Уже в 1949-ом он представил свой дебютный сингл Miss Marth King, который не получил признания и оказался раскритикован. Чуть позже музыкант начал сотрудничать с PRM Records. Первый же известный хит Би Би Кинга называется Three O'Clock Blues.

Би Би Кинг в молодости /Getty Images

Кинг со временем обрел мировую славу, как артист, играющий блюз. Он стал первым музыкантом этого жанра, который получил аж 15 премий Грэмми, а также вошел в Зал славы Рок-н-ролла. Артист мог давать более 300 концертов в год, из-за чего его прозвали странствующим блюзменом.

Би Би Кинг /Getty Images

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Интересно, что еще в 1949-ом в одном клубе две мужчин, сражавшихся за девушку по имени Люсиль, устроили пожар. Би Би Кинг рискнул своей жизнью, войдя в горящее здание, чтобы спасти любимую гитару. Ему это удалось, а инструмент получил свой собственное имя - Люсиль.

Я люблю смотреть на людей, когда они улыбаются. Когда они улыбаются, мне это очень сильно помогает. - Би Би Кинг

Би Би Кинг ушел из жизни 14 мая 2015 года в возрасте 89 лет.

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