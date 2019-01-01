Грэмми и Зал славы: Кто такой Би Би Кинг и почему Google посвятил ему Doodle
Сегодня, 16 сентября, поисковик Google представил свой новый баннер Noodle на стартовой страничке, на котором изображен Би Би Кинг - знаменитый американский гитарист, блюзмен и певец, которому в этот день могло исполниться 94 года.
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Художник Стив Спенсер и аниматор Найл Лавандерос сделали несколько иллюстраций, которые объединили в один ролик о жизни легендарного музыканта. Но чем именно прославился Би Би Кинг и какие у него заслуги? Об этом и предлагает узнать редакция сайта Afisha.bigmir.net.
Ставший профессиональным фермеров Райли Би Кинг (настоящее имя артиста - прим. ред.) играл на гитаре только в свое свободное время, а чуть позже исполнял госпел-музыку в церквях. Когда он приехал в Мемфис, то стал работать на радиостанции WDIA, а слушатели прозвали его Билл Стрит Блюз Мальчик, после - Пчела Пчела, что на английском звучит как Bee Bee (Би Би).
У меня блюз не такой, как у всех. Я, конечно, пою о том, что меня волнует, но, в основном, меня вдохновляют любимые женщины. - Би Би Кинг
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Уже в 1949-ом он представил свой дебютный сингл Miss Marth King, который не получил признания и оказался раскритикован. Чуть позже музыкант начал сотрудничать с PRM Records. Первый же известный хит Би Би Кинга называется Three O'Clock Blues.
Кинг со временем обрел мировую славу, как артист, играющий блюз. Он стал первым музыкантом этого жанра, который получил аж 15 премий Грэмми, а также вошел в Зал славы Рок-н-ролла. Артист мог давать более 300 концертов в год, из-за чего его прозвали странствующим блюзменом.
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Интересно, что еще в 1949-ом в одном клубе две мужчин, сражавшихся за девушку по имени Люсиль, устроили пожар. Би Би Кинг рискнул своей жизнью, войдя в горящее здание, чтобы спасти любимую гитару. Ему это удалось, а инструмент получил свой собственное имя - Люсиль.
Я люблю смотреть на людей, когда они улыбаются. Когда они улыбаются, мне это очень сильно помогает. - Би Би Кинг
Би Би Кинг ушел из жизни 14 мая 2015 года в возрасте 89 лет.
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