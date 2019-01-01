Хит на YouTube: Украинка сняла эпатажный клип для Кэти Перри

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Katy Perry - Small Talk /instagram.com/katyperry

Популярная украинская режиссер родом из Одессы Таня Муиньо уже сотрудничала со многими звездами, включая Монатика, Скриптонита, группу Время и Стекло и других. Теперь же она вышла на новый уровень, сняв клип для всемирной звезды Кэти Перри, который носит название Small Talk.

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Яркая видеоработа, снятая в Лос-Анджелесе, рассказывает о любви к собакам. К слову, в ней и снялся домашний питомец Перри по кличке Наггет. Кроме него, в клипе показано большое количество и других собак. Впрочем, в самой песне звезда спела про двух бывших возлюбленных.

Сама же Муиньо поведала, что клип снимался всего два дня по двенадцать часов, однако работу упрощало то, что у проекта был большой бюджет.

Клип Кэти Перри - Small Talk уже набрал более 7,9 миллионов просмотров, 350 тыс лайков и 12 тыс дизлайков, став хитом на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что группа Грибы удивила Сеть новым клипом