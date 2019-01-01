Хулиганы и школьники: Группа Грибы удивила Сеть новым клипом
Популярная киевская группа Grebz, которая раньше называлась Грибы, удивила своих слушателей новым клипом на трек 0.Grebz, который они посвятили Дню Знаний. Там исполнители рассказали начало своей истории, вернувшись в школу.
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Музыкальное видео началось на остановке, где разбилась магнитола, попавшая сюда из прошлого клипа Каракум. Однако вся суть дальше, где участники перенеслись в прошлое, а точнее - в школьные времена, где перед зрителем предстали их младшие версии. Они наказывали хулиганов, читали рэп, побывали в кабинете директора, а также танцевали брейк и хип-хоп в спортзале. К слову, клип снят в школе №207, которая находится в городе Киев.
Клип Grebz - 0. Grebz за сутки посмотрели более 245 тысяч раз, поставили 25 тыс лайков и 1 тыс дизлайков на YouTube.
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