Хулиганы и школьники: Группа Грибы удивила Сеть новым клипом

Поделись







Grebz - 0. Grebz /Скриншот с YouTube

Популярная киевская группа Grebz, которая раньше называлась Грибы, удивила своих слушателей новым клипом на трек 0.Grebz, который они посвятили Дню Знаний. Там исполнители рассказали начало своей истории, вернувшись в школу.

Читай также: "Просто класс": Киевская группа Грибы порвала YouTube летним хитом

Музыкальное видео началось на остановке, где разбилась магнитола, попавшая сюда из прошлого клипа Каракум. Однако вся суть дальше, где участники перенеслись в прошлое, а точнее - в школьные времена, где перед зрителем предстали их младшие версии. Они наказывали хулиганов, читали рэп, побывали в кабинете директора, а также танцевали брейк и хип-хоп в спортзале. К слову, клип снят в школе №207, которая находится в городе Киев.

Клип Grebz - 0. Grebz за сутки посмотрели более 245 тысяч раз, поставили 25 тыс лайков и 1 тыс дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на украиноязычний клип группы MOZGI