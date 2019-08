Алан Бадоев снял клип в Киеве для китайской суперзвезды

Поделись







Алан Бадоев снял клип китайскому артисту /instagram.com/alanbadoev

Знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев, который на День Независимости занялся постановкой Шествия Достоинства, не так давно подписал контракт с азиатской компанией, а теперь снял первый клип в рамках этого сотрудничества для молодого исполнителя Azora Сhin. Ранее он был участником группы C-pop Nine Percent, а теперь начал сольную карьеру.

Клип представлен на трек под названием The Night Of One Star. Это видеоработа стала первой для китайской суперзвезды. К слову, ее съемки проходили в Киеве, а разработкой и продюсированием занялись украинские профессионалы.

На YouTube клип Azora Сhin - The Night Of One Star уже посмотрели более 20 тысяч раз.

