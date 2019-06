Сеть покорила неизданная песня Фредди Меркьюри

Поделись







Вышла песня Time Waits For No One /Скриншот с YouTube

Песня легендарного музыканта и солиста группы Queen Фредди Меркьюри, которая называется Time Waits For No One, много лет считалась утерянной, однако ее нашли. Запись с ее исполнением выложили на YouTube в свободном доступе.

Данная композиция была записана в далеком 1986-ом году и носила название Time, так как входила в одноименный мюзикл близкого друга Мэркьюри Дэйва Кларка. Тогда она звучала в рок-аранжировке, однако теперь осталась лишь вокальная часть, бек-вокал, а также фортепиано.

Сообщается, что Кларк посвятил года поиску и собиранию различного материала, чтобы по фрагментам воссоздать эту песню. Часть с фортепиано была перезаписана Майком Морано в 2012-ом году.

За сутки новую запись с исполнением песни Time Waits For No One посмотрели на YouTube 2 миллиона раз.

