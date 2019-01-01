Noize MC удивил остросоциальным клипом в честь 55-летия Егора Летова

Клип является трибьютом на песню группы Гражомданская Оборона - Все как у людей

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Noize Mc /Скриншот с YouTube

Популярный рэп-исполнитель Noize MC представил на своем YouTube-канале клип на трек Все как у людей, который является своеброзным cover`ом и трибьютом на одноименную композицию группы Гражданская оборона. Работа вошла в альбом Без меня, в котором приняли участие 27 групп. Он посвящен 55-летию Егора Летова.

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В клипе Иван Алексеев (настоящее имя артиста) исполняет куплеты на фоне стены в художественной галерее, а на его фоне работники снимают и вешают различные картины. Примечательно, что все видео снято одним дублем без монтажных склеек, а в самом припеве осталась партия Летова.

Клип Noize MC - Все как у людей за несколько часов набрал более 200 тысяч просмотров на YouTube.

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