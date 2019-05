Хит группы The Beatles признан лучшей песней всех времен

Поделись







The Beatles - Yesterday стала лучшей песней в истории /Getty Images

Популярное издание 24/7 Wall Street представило рейтинг ТОП-100 лучших песен всех времен. Составляя его, учитывались нахождения треков в музыкальном чарте Billboard 100, продажи и записанные на него кавер-версии.

На первую строчку рейтинга попала композиция Yesterday от легендарного коллектива The Beatles. В вышеупомянутом чарте она провела целых 11 недель, а кроме этого, на нее в общей сложности записали 665 каверов. На втором месте оказался дуэт Simon & Garfunkel с хитом Bridge Over Troubled Water, а тройку закрыл трек Rolling In The Deep, исполненный певицей Adele.

Также ТОП-10 от 24/7 Wall Street продолжили такие песни, как Hey Jude (The Beatles), All Of Me (John Legend), Bad Romance (Lady Gaga), Satisfaction (The Rolling Stones), Bohemian Rhapsody (The Queen), Let It Be (The Beatles) и Ain’t No Sunshine (Bill Withers).

