Алкоголь, 300 кг еды и полиция: Названы условия концерта KISS в Киеве

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Известен райдер группы KISS для концерта в Киеве /Getty Images

Легендарная группа KISS уже 16 июня в первый и последний раз выступит в столице Украины с большим концертом. Шоу обещает быть масштабным и грандиозным, ведь музыканты везут с собой 400 тонн разного оборудование, а в их команде аж 100 человек!

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Совсем недавно стал известен райдер рокеров для их комфортного времяпровождения. Группа потребовала предоставить 200 разных видов еды, которой в сумме должно быть около 300 кг, а также напитки и почти тонну обычной питьевой воды. Кроме этого, они заказали дорогое вино и шампанское, которое им должны принести уже после концерта. Также со стороны организаторов обязаны предоставить 250 человек для подготовки мероприятия и полицейский эскорт, чтобы не тратить время на пробки в дороге.

KISS /Getty Images

К слову, с KISS всегда присутствует еще и личная охрана во главе с легендарным Дэнни Фрэнсисом. Именно он охранял Led Zeppelin, и он нем также написана книга.

Концерт группы KISS в Киеве пройдет 16 июня на НСК Олимпийском. Цена за билет начинается от 999 гривен.

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